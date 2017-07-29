Dolu yağışı meyveleri bu hale getirdi

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nin Güllüce, Pazarköy, Kızılköy ve Çetmi köylerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım alanları büyük ölçüde zarar görürken, çok sayıda meyve paramparça oldu

Ezine ilçesinin Güllüce, Pazarköy, Kızılköy ve Çetmi köylerinde dün şiddetli dolu yağdı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri, tarlalardaki mısır, karpuz ve kavunları delik deşik etti. Zeytin, şeftali, elma ve erik gibi ürünlerin de doludan zarar gördüğünü anlatan üreticiler, zararlarının yüzde 90 oranında olduğunu kaydetti. Bütün ürünlerin 20 dakikada yağan dolu nedeniyle yok olduğunu dile getiren Güllüce Köyü'nden 63 yaşındaki Sami Yüksel, "50 dönümlük tarla içindeki kavun ve karpuzların tamamı dolu nedeniyle büyük zarar gördü. Dün gece uyku uyuyamadım. Daha tarlamızda çalıştırdığımız işçilerin parasını bile vermemiştik. Perişanız" dedi.