Düğünden dönerken feci kaza!

Kütahya'da otomobil, arıza nedeniyle yolun sağına park eden TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 29 yaşındaki İbrahim Erkan ile bir yıllık eşi 27 yaşındaki Ebru Erkan öldü

Kaza bugün saat 04.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 27'nci kilometresindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan bir yakının düğününden Kütahya'ya dönmekte olan İbrahim Erkan yönetimindeki 26 EF 896 plakalı otomobil, 45 yaşındaki Osman Karaca tarafından arızası nedeniyle yolun sağına park edilen pet su şişeleri yüklü TIR'ın 32 LZ 710 plakalı dorsesine çarptı.



Dorsenin altına giren otomobilde sürücü İbrahim Erkan ile eşi Ebru Erkan olay yerinde öldü. Erkan çiftinin cesetleri itfaiye ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazanın ardından TIR şoförü Osman Karaca jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.