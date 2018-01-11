Dükkanında yangın çıktı, 'önce köpeğim' dedi

Denizli'de bir işyerinde çıkan yangın, yanında bulunan diğer işyerlerine de sıçradı. Bir işyeri sahibi ise itfaiyecilerden ilk önce içerde kalan köpeğini kurtarmalarını istedi

Yangın Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde bulunan bir çelik kapı üretimi yapan işyerinde çıktı. Dün saat 22.00 civarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve yanında bulunan diğer işyerilerine de sıçradı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.



Hemen yangının olduğu yere 14 itfaiye aracı ve 35 itfaiye eri sevk edildi. Alevlere müdahale edildiği sırada yangının sıçradığı halı yıkama işletmesinin sahibi itfaiye ekiplerinden içeride bulunan köpeğini kurtarmalarını istedi. İtfaiye ekipleri pitbul cinsi köpeği kurtarmak istedi ancak köpek saldırınca geri çekilmek durumunda kaldı.





Bunun üzerine köpeğin sahibi Nejdet Çil'e itfaiyenin özel kıyafetlerinden giydirildi. İtfaiye ekipleriyle birlikte işyerine giren Çil, köpeğini kucaklayarak yangından çıkardı.



Çıkan yangında bir can kaybı bulunmazken, üç işyerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.