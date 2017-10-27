Dünyaca ünlü plajda rezalet olay! Turistleri böyle rahatsız ettiler!

Bodrum'da yazdan kalma günlerin tadını çıkartan turistler, masör olduğunu iddia eden kişilerin tacizi yüzünden rahatsız oluyor

Dünyaca ünlü Gümbet Halk Plajı'nda turistler yazdan kalma günlerin tadını çıkarmaya çalışıyor. Ancak, ortalıkta masör olduğunu söyleyerek dolaşan kişilerin turistleri rahatsız ettiği haberleri gündeme geliyor.



Alınan bilgiye göre 63 yaşındaki Ukraynalı Yulia B., önce ayağında terlik ve elinde çanta ile başına gelen masör tarafından rahatsız edildi. 10 dakika kadar kadını başında durup bir türlü gitmeyen şahıs, kadının tepki göstermesiyle oradan ayrıldı. Yulia B, daha sonra da 6 metre uzaktan kendisinin fotoğraflarını çeken 2 kişi tarafından rahatsız edildi. Daha sonra gençlerden biri kadının yanına giderek konuşmaya çalıştı. Bunun üzerine Ukraynalı turist eşyalarını toplayarak plajdan ayrılmak durumunda kaldı.





Yulia B., yaşadığın olayı şöyle anlattı: "Bodrumlu dostlarım, arkadaşlarım var. Ben güneşlenirken, yanıma gelenlerden biri, ısrarla masaj yapmak istedi. Masör olmadığını anlayabiliyorum zaten. Ardından bir genç, güneşlenirken gelip, bozuk İngilizcesi ile 'Yardımcı olabilir miyim?' demeye çalıştı. Ben de ona Türkçe, 'Burada rahat güneşlenmek istiyorum, güneşlenirken nasıl yardım etmeyi düşünüyorsunuz? Yardım istemiyorum' dedim; ama ısrarını sürdürdü. Bu kez Türkçe sohbet etmeye çalıştı. Ben de rahat bırakılmayacağımı anlayınca, otele dönmek zorunda kaldım; ancak bunlar, tek tük olaylar. Özellikle yalnız kadınların başına gidiyorlar; ama ben, Bodrum'u çok seviyorum. Gelecek yıl yine buradayım."





Öte yandan Yulia B.'nin başından ayrılan ve masör olduğunu iddia eden kişi daha sonra diğer turistlerin başına gitti. Israrla turistlere masaj yapmak isteyen kişilerden kadınlar rahatsız olunca, oradaki bir erkek 10 dakika masaj yaptırarak masörden kurtuldu.