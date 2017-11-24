Duran kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti!

Bodrum'da, yolun sağında park halinde bulunan kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Erol Erbaş (40), yaşamını yitirdi

Duran kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti!

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Milas- Bodrum karayolu üzeri Yokuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gündoğan Mahallesi'nde demir doğrama ustası, evli ve iki çocuk babası Erol Erbaş, ilçe merkezine gitmek üzere kullandığı 48 BZ 664 plakalı motosikletle yola çıktı. Yokuşbaşı Mahallesi'ne gelen Erbaş, yolun sağına park edilen Ersan Özmen'e ait 48 ABT 01 plakalı kamyonun sol arkasından çarparak yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle 20 metre kadar yerde sürüklenen kaskı takılı Erbaş, yoldan geçenlerin çağırdığı ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Erbaş, kurtarılamadı. Erbaş'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kamyon şoförü Ersan Özmen, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #kaza
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