Ebeyi ısırdığı iddia edilen doktor açığa alındı

UŞAK'ta görev yaptığı aile sağlığı merkezinde çıkan tartışmada, iddiaya göre, mesai arkadaşı doktora saf alkol püskürttüğü, bir ebenin bacağını ısırdığı, tartışmanın ertesi günü ise kurumun camlarını kırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan aile hekimi 63 yaşındaki A.İ.A., açığa alındı

Uşak Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor A.İ.A., geçen 1 Haziran'da, görev yaptığı kurumdaki ebe ve doktorlarla tartıştı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Dr. A.İ.A., iddiaya göre, aile sağlığı merkezinde görev yaptığı meslektaşı bir doktora saf alkol püskürttüğü, bir ebenin ise bacağını ısırdığı iddiasıyla tartışma sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan A.İ.A., dün aile sağlığı merkezinin iki camını çekiçle kırdı. Camı kırarken eli kesilen A.İ.A., kanlı elleriyle kurumun tabelasına çeşitli işaretler çizdi. Bir kez daha gözaltına alınan A.İ.A., ifadesinin ardından tekrar serbest bırakıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi'nde inceleme yaptı.



2 AY SÜRE İLE AÇIĞA ALINDI



Doktor ve hemşirelerin şikayeti üzerine harekete geçen Uşak Halk Sağlığı Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatarak, sağlık denetçisi görevlendirdi. Yapılan soruşturmanın ardından Aile Hekimi Dr. A.İ.A.'nın tedbiren 2 ay süre ile sözleşmesinin askıya alındığını duyuruldu. Bunun dışında kalan iddialarla ilgili olarak da A.İ.A., iş arkadaşlarına tehdit ve hakaret etmek, mesleki ve etik kurallara uymamak ve görevi ile ilgili kayıtları düzenli tutmamaktan dolayı ihtar puanları ile cezalandırıldı.



ONA DA MOBBİNG UYGULANMIŞ



Aile Hekimi A.İ.A., Facebook hesabından yaptığı videolu paylaşımda ise şunları söyledi:



"Uşak Kemalöz Aile Sağlığı Merkezinde 6 aydır çalışıyorum. Hemşireyi ısırdı denilen doktor benim. Burada göreve başladığımda FETÖ'den açığa alınan B.C. isimli doktorun hemşiresi ile çalışmak istemememden dolayı, hemşire hanım başka bir kuruma gitti. Bundan beni sorumlu tutan aynı kurumdaki doktor ve hemşireler, bana sürekli baskı oluşturmaya başladı. Bir nevi mobbing uyguluyorlar. Benimle çalışmak isteyen hemşireleri caydırıyorlardı. Ben 6 aydır görev yerimde tek başıma çalışıyorum. 1 Haziran'da Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi Yöneticisi olan Aile Hekimi S.U. benimle sürekli 'İlaçlarını içtin mi' diyerek alay ediyordu. En sonunda tartıştık ve dezenfektan olarak kullandığımız alkol şişesini alarak doktorun yüzüne püskürttüm. O da ardından benim alnıma yumruk attı. Ardından orada bulunan ebe ve hemşireler de bana saldırmaya ve yumruk atmaya başladı ve ben yere düştüm. Yerde de tekmelerine maruz kaldım. Bana sürekli tekme atan ebenin paçasından tuttum. Üzerinde kot pantolon vardı. Aldığım tekme darbeleri nedeniyle çektiğim acıdan dolayı ebenin bacağını ısırmışım. Köpekler insanları ısırdığı zaman haber olmuyor da, benim gibi bir hekim kendisine saldıran bir ebeyi ısırdığı zaman haber oluyor."

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