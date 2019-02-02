Ege Bölgesi'nde kış ayında bahar havası

Haftalardır etkili olan yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla İzmir ve Aydın'da vatandaşlar sahillere akın etti

Ege Bölgesi'nde kış ayında bahar havası
02 Şubat 2019 Cumartesi 15:39

Ege Bölgesi'nde ocak ayında etkili olan sağanak ve bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle özellikle sahil kenarlarında yoğunluk yaşandı

İzmir'de hava sıcaklığının 17 dereceye ulaşması ile aileler, sömestr tatilini de fırsat bilerek çocuklarıyla dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti. 

Konak Meydanı, Pasaport, Kordonboyu, Karşıyaka ve Bostanlı'da deniz kenarına ve parklara akın eden vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Aydın'da da vatandaşlar, Kuşadası sahili ile İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu. 

Didim ilçesinde bazı turistlerin denize girdiği görülürken bazıları da Altınkum Sahili'nde güneşlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ege bölgesi #izmir #bahar
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