Ege Bölgesi’ndeki konaklama tesisleri yüzde 100 dolu

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirirdi. Yerli turistler bu bayram tatilinde de Ege’yi tercih etti. Ege Bölgesi’ndeki konaklama tesislerinde doluluk yüzde 100’lere ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Dokuz günlük tatilde 5 milyon kişinin seyahat edeceğini, ekonomiye 9 milyar liralık canlılık katacağını tahmin ediyoruz" dedi

Tatilcilerin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinde de Ege Bölgesi’ni tercih etmesi Egeli turizmcileri mutlu etti. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların kuzeyde Assos’tan güneyde Fethiye’ye uzanan coğrafyayı tercih etmesi nedeniyle bölgedeki konaklama tesislerinde boş yer kalmadı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kuzeyden güneye, pansiyonlar ve butik otellerden beş yıldızlı otellere Ege’deki turistik tesislerin yüzde 100 doluluk oranını yakaladığını söyledi. Ege Bölgesi’nin yerli tatilcilerin göz bebeği olduğunu anlatan İşler, bölgenin iklimi, gastronomi zenginliği ve özellikle yaşam tarzıyla tatil tercihlerinde öne çıktığını dile getirdi. Mehmet İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dövizin lira karşısında değerlenmesi yabancı turistin Türkiye’ye, yerli turistin de yurt dışına çıkışın artan maliyeti nedeniyle iç turizme yönelmesine yol açtı. Yerli turistin tatil için önceliği yine yurt içi, özellikle Ege oldu. Döviz kurlarındaki dalgalanma, dış pazarda son dakika tercihlerini ülkemize yöneltti, İspanya, Hırvatistan, Yunanistan yerine Türkiye’ye olan talebi artırdı. 2018 yılında 40 milyon turist hedefine yaklaşıldı. 2023 yılında '50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir' hedefinin yakalanacak. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Ülke turizmi 2016- 2017 yıllarında yaşadığı daralmanın ardından 2018 yılında toparlanmaya başladı. Türk turizmi 2019 yılında da büyümeye devam edecek. Ülke turizmi için 2019 yılı tüm zamanların en iyisi olacak. Yaklaşık 54 sektörle işbirliği içinde olan turizm sektörü, iş ve istihdam yaratan, ülkeye döviz kazandıran, cari açığın önemli bölümünü kapatan bir sektör olmayı sürdürecektir."