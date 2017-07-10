Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde tekne yapım atölyesinde çalışan 21 yaşındaki İsmail İnatoğlu, elektrik akımına kapıldı. İnatoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii'ndeki bir tersanede ailesine ait tekne yapım atölyesinde çalışan İsmail İnatoğlu, hızar makinesi ile çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden gencin babası, oğlunu çekerek akımdan kurtardı. Ardından işyerindeki şalterleri kapatarak sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri İnatoğlu'nu Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye koşan İsmail'in ailesi ve yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.



Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan İnatoğlu'nun cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.





