Elektrik kontağından çıkan yangında evin çatısı çöktü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki katlı bir binanın üst katı elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Aktepe Mahallesi 2404 Sokak'ta bulunan Ayhan Erkara'ya ait 2 katlı evin ikinci katında, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler, olay yerine gelip, alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürüldü. Yangın sırasında çatısı da çöken ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çatıdaki elektrik kablolarında oluşan kısa devre sonucu başladığını tespit etti. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kuruluşu olan 'Sevgi Eli' ekipleri ise, yangının ardından aileye yardım elini uzattı. Sevgi Eli'nin, ailenin yangında zarar gören eşyalarının yerine yenilerini alacağı belirtildi