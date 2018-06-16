Elinde tüfekle köpek kovaladı!

Sapanca'da küçük bir köpeğin korkunç şekilde bacaklarının kesilerek ölüme terk edilmesinden sonra hayvanlara yönelik bir şiddet haberi de yüzbinlerce kişinin yaşadığı Bodrum'dan geldi

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde eli silahlı kişiler güpegündüz sokak ortasında insanların araçlarıyla geçiş yaptığı sokaklarda köpeklere ateş ediyor. Aynı kişiler duruma tepki gösteren ev sahiplerine ağza alınmayacak küfürler savuruyor. Şok eden görüntülerde eli tüfekli kişi mahalle sakinlerine de kapılarının önüne gelerek tehdit ediyor.