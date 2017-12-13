Emekli öğretmene şok! Bankadaki parası çalındı!

Manisa'da, 39 yıllık meslek yaşamından sonra emekli olan öğretmen A.Ö. (62), bir kamu bankasına yatırdığı 108 bin TL'lik emekli ikramiyesinin 80 bin TL'sinin, internet bankacılığı şifresinin ele geçirilip, çekilmesiyle şaşkına döndü. Savcılığa yansıyan konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, A.Ö.'nün avukatı Akgün Eskici, mağduriyetin giderilmesi için bankaya dava açtıklarını söyledi

Türkiye'nin çeşitli illerinde öğretmenlik yapan evli ve 2 çocuk babası A.Ö., geçen kasım ayında, son görev yeri olan memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çalışırken emekli oldu. 39 yıllık memuriyetten sonra 108 bin TL ikramiye alan A.Ö., parasını ilçedeki bir kamu bankasındaki hesabına yatırdı. A.Ö.'nün banka hesabındaki 80 bin TL, haberi olmadan geçen 29 Kasım'da, 'araç alım- satım bedeli' olarak hesabından çekildi. Durumu öğrenen A.Ö., Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Emekli öğretmen A.Ö.'nün avukatı Akgün Eskici, "29 Kasım 2017'de, mesai bitimine yakın müvekkilim, kullanmış olduğu cep telefonundan bireysel banka müşteri temsilcisi tarafından aranmış. Müvekkilime yakın zamanda bir araç alıp almadığı, İstanbul'daki bir kişiye ödeme yapıp yapmadığı sorulmuş. Bunun üzerine durumdan şüphelenen müvekkilim, hemen bankasına ulaştı. 29 bin TL ve 51 bin TL'lik kısımlar halinde paranın, 'araç alım- satım bedeli' açıklamasıyla EFT yapıldığını öğrendik. Bu EFT yapılırken, müvekkilimin kullandığı iki hattan faturasız cep telefonu hattı, bu kişiler tarafından ilgili GSM operatörüne müracaat edilerek, faturalı hatta çevrilip, simkart çıkartılmış. Bu simkart kullanılarak, müvekkilimin internet bankacılık şifresine ulaşılarak, dolandırıcılık işlemi gerçekleştirilmiş" diye konuştu.



Avukat Eskici, Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiği kamu bankasına da mağduriyetlerinin giderilmesi için 80 bin TL'lik dava açtıklarını anlattı. Eskici, "Biz, bankaya noter aracılığıyla 30 Kasım'da ihtarname çektik. Zararımızın giderilmesi ve 3 iş günü içerisinde tazmini talep ettik. Bu zamana kadar ilgili kamu bankasından tarafımıza ulaşmış herhangi bir şey yoktur. Bunun akabinde Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 80 bin TL maddi zararımızın tazmini istemiyle dava açtık" dedi.



Olay üzerinden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunan avukat Eskici, "Bu konuda vatandaşlarımızı daha uyanık olmaya, özellikle faturalı veya faturasız hatlarında ilgili GSM operatörü tarafından baki bir değişiklik noktasında uyanık olmaya çağırıyoruz. Bireysel bankacılık şifrelerini sosyal medya üzerinden veya başka hesapları kullanırken kimseyle paylaşmamaya ve kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir olduğunu düşünmeye davet ediyoruz" diye konuştu.