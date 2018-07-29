Engelli çocuk uçurumda bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde dün akşam kaybolan otizmli ve işitme engelli 11 yaşındaki çocuk, uçurumda yaralı halde bulundu

Engelli çocuk uçurumda bulundu
29 Temmuz 2018 Pazar 16:13

Alınan bilgiye göre, Göynükören köyünde yaşayan 11 yaşındaki işitme engelli Özkan Doğan'ın akşam saatlerinde babaannesinin evinin bahçesinde oynarken kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri sevk eldi.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda Doğan, sabaha karşı köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıdere mevkisinde bulunan 15 metre yüksekliğindeki uçurumda bitkin ve yaralı halde bulundu. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Doğan, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köy muhtarı Muammer Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli Özkan Doğan'ın babaannesinin bahçesinde oynadığı sırada kaçtığını, yaşlı kadının peşinden gitmesine rağmen torununun kaybolduğunu söyledi.

Ekiplerin ve köylülerin arama çalışmaları sonucunda Doğan'ın yaralı halde bulunduğunu belirten Toprak, "Çocuk babaannesinin bahçesinde oynarken kaçmış. Yaşlı kadın peşinden gitmesine rağmen yetişememiş ve köye dönerek yardım istemiş. Biz de durumu jandarmaya ve AFAD'a bildirdik. Ekiplerle yapılan arama çalışmaları sonucunda uçurumda çok şükür çocuğu sağ bulduk. Hastanede tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrendik." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #engelli #otizm #çocuk
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