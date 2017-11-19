Eski eşiyle, onun babasını bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y. (35), kendisinden boşandıktan sonra başka biriyle evlenen M.K.'nın (33) babası H.A.'nın (64) evine gitti. Burada ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.Y. yanındaki ekmek bıçağıyla eski eşi M.K. ile babası H.A.'yı bıçakla yaraladı. K.Y. de sopu darbeleriyle yaralandı.Kaynak: DHA
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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