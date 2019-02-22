ETİK 60 yaşında

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) 60'ncı yılı HORECA Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Fuarİzmir’de düzenlenen resepsiyon, turizm sektörünün temsilcilerini, HORECA Fuarları’nın düzenleyici ve katılımcılarını bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, 60 yıldan beri Türk turizmine hizmet veren, kurumsal kültürü olan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi. Birlik üyelerine katkıları için teşekkür eden İşler, “60 yıl emekle yoğrulmuş bir aile olduk. ETİK’i çalışmalarımızla TÜROFED’in önemli bir üyesi haline getirdik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da iri olalım, diri olalım, bir ve beraber olalım” dedi.

Gecede birliğin etkinliklerine ve HORECA Fuarı’nın düzenlenmesine katkı koyan tedarikçi, katılımcı ve ETİK üyelerine teşekkür plaketleri verildi. Etkinlikte duayen turizmciler Şinasi Hurda ile ETİK’in Önceki Dönem Başkanı Haluk Nişlioğlu’nun onur plaketleri sunuldu. Geceye katılanlar LİVA Performans Orkestrası ve solistlerinin seslendirdiği şarkılarla geç saatlere kadar eğlendi.