Evde çıkan yangın can aldı!

Manisa'nın Soma ilçesinde yalnız yaşayan Fatma Sayın (85), evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi

Evde çıkan yangın can aldı!
09 Ekim 2018 Salı 14:52

3 çocuk annesi Fatma Sayın'ın Samsacı Mahallesi, Üstün Sokak'taki iki katlı evin mutfağında, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfak tüpünün parlaması sonucu çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler diğer odalara da sıçradı. Alevleri, mahalleden geçen bir hurdacı fark edip, itfaiyeye bildirdi. Bu sırada çevredeki 4 kişi eve girerek yaşlı kadını kurtarmak istedi ancak başarılı olamadılar. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale ederken, bir yandan da yaşlı kadını kurtarmak için eve girdi. Yaşlı kadının evin koridorunda cesedi bulundu. Yoğun dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlenen Sayın'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Soma Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #soma #yangın ölüm
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