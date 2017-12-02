Fırtınada sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde arıza yapan ve fırtına nedeniyle sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı

Akyarlar Limanı'ndan çıkarak Bodrum'a seyreden 14 metre uzunluğundaki "Last Maxımus" isimli tekne, Bitez açıklarında arıza yaptı. Bir süre yelkenle ilerleyen teknedekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile limana ait bir sürat botu sevk edildi.



Etkili dalgalara rağmen bölgeye ulaşan ekipler, 8 kişinin içerisinde bulunduğu ve fırtınanın sürüklediği tekneyi Bodrum Marina'ya getirdi.



Teknede bulunanlardan Gürkan Çıplak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dalgalarla boğuştuklarını söyledi.



Tekne seyir halindeyken mazot deposunun hava yaptığını, sonrasında arızalandığını belirten Çıplak, "Yelkenle bir süre ilerledik. Fakat mazot arızası nedeniyle sürüklenmeye başladık. Sahil Güvenlik ekipleri geldi ve müdahale etti. Bugün düzenlenen yarışlara katılacaktık." diye konuştu.



Tirhandil yarışları ertelendi

Öte yandan Bodrum'da bugün gerçekleştirilecek "Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi" yarışlarının fırtına nedeniyle ertelendiği bildirildi.Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın pazar akşamına kadar etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları yaşanacak olumsuzluklara karşı uyardı.