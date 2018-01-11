Gasp etmek için evine girdiği yaşlı kadını öldüresiye dövdü!

Denizli Çal'da bir eve su isteme bahanesiyle giren kişi, evdeki yaşlı kadını döverek gasp etti

Olay Denizli'nin Çal İlçesi'nde dün saat 10.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre başında bere takılı olan bir kişi, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Ümmü Coşdan'ın yanına gitti. Coşdan'ı oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyen şahıs, bir bardak su istedi.



Bunun üzerine kadın su getirmek için mutfağa girdi. Şahıs da yaşlı kadının arkasından mutfağa girip kadının yüzüne biber gazı sıktı. Daha sonra kadının ağzını kapatan saldırgan, talihsiz kadına defalarca yumruk attı.



Saldırgan daha sonra da yaşlı kadının boynunda bulunan bir reşat altını zorla aldı. Saldırgan, kadından para istedi sonra da koli bandıyla ellerini bağladı. Ardından kadının ağzını bantla bağlamaya çalışan saldırganın parmağını yaşlı kadın ısırarak yaraladı.



Bunun üzerine talihsiz kadını yeniden döven saldırgan, evin arka penceresinden atlayarak kayıplara karıştı.



Saldırganın kaçması üzerine Coşdan bulduğu bıçakla elindeki bandı kesti ve ağzındaki bandı çıkardı. Daha sonra Coşdan giderek komşularından yardım istedi. Komşular durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekipleri Coşdan'ın hastaneye kaldırırken, talihsiz kadının yarılan dudak ve yanaklarına 15 dikiş atıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri ise gaspçının peşine düştü.



Büyük şok yaşayan Coşdan olayı şöyle anlattı: "Evime gelip, oğullarımı tanıdığını söyledi, bir bardak su istedi. Eve girdiğim sırada arkamdan gelip, yüzüme biber gazı sıktı. Ne olduğunu anlayamadan beni yere yatırıp, öldüreceğini söyleyerek para istedi. Boynumdaki altını koparıp aldı. Ardından ellerimi bantla bağladı. Ağzımı bantla bağlarken, bir parmağını bütün gücümle ısırdım. Beni yine dövdü, sürekli yüzüme vurdu. Beni bu hale soktu. Parmağını ısırınca kaçtı, ben de elime aldığım bıçakla bantları kesip yardım istedim. Ölümden döndüm."