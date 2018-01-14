Germencik'te deve güreşleri festivali yapıldı

Germencik ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşi festivallerinin bu yıl 70'incisi yapıldı

Alangüllü Mahallesi'ndeki deve güreşleri arenasında düzenlenen festival 70. yıl nedeniyle 70 pehlivan deve ile yapıldı. Her çift devenin 10'ar dakika güreştiği festival 10 binin üzerinde katılımcı tarafından izlendi.



Dereceye giren deve sahiplerine çeşitli hediyeler ve kupalar takdim edildi.



Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, yaptığı konuşmada 70'incisi düzenlenen festivalde Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinden gelen en namlı pehlivan develeri güreştirdiklerini belirterek, "İki gün planlamıştık. Cumartesi günü havanın yağışlı olması nedeniyle bir gününü yapamadık. Pazar günü havanın güzel olmasıyla yaptığımız bu iddialı güreşleri deve güreş sevenlerine hoşça dakikalar yaşatarak en iyi şekilde yaptık." dedi.









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