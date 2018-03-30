Gökçeada'da yeni gelişme. Tepkiler olunca...

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki tarih, doğa ve turizm cenneti, Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ilçesinin Kaleköy köyü mevkiinde kumtaşı ocağı açılması için yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu, tepkiler üzerine firma tarafından geri çekildi

Gökçeada ilçesi Kaleköy Köyü mevkiine kumtaşı ocağı açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğüne, e-ÇED elektronik ortamında yapılan ÇED başvuru, Gökçeada halkı ile çevre derneklerinin tepkisini çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü, Temçed Danışmanlık Müh. Atık Yönetimi ve San. Tic. Ltd. Şti’nin, Kaleköy mevkisine kumtaşı ocağı açmak için yaptığı ÇED başvurusunu geri çektiğini açıkladı.



ŞİRKET SAHİBİ, 'EKONOMİK SEBEPLERİ' GEREKÇE GÖSTERDİ



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"25.11.2014 tarih ve 29186 (Değişik:RG-26/5/2017-30077) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında, İl Müdürlüğümüze e-ÇED elektronik ortamında sunulan; Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Kaleköy Köyü civarında, H15-C1 ve H15-C2 paftalarında, AR:201701400 Ruhsat numaralı II-B Grubu Sahada Davut KARAKUŞ tarafından 7,46 ha alanda yapılması planlanan “Kumtaşı Ocağı” projesi ile ilgili olarak; 19.03.2018 tarihinde İl Müdürlüğümüzce formata uygunluk kontrolü yapılarak başvurusu uygun bulunmuş ve projeye ilişkin ÇED süreci başlatılmıştır. Akabinde 20.03.2018 tarihinde dış kurum görüşlerine başvurulmuş olup, proje süreci devam ederken; 29.03.2018 tarihinde projeyi hazırlayan Yetkilendirilmiş Kuruluş (Temçed Danışmanlık Müh. Atık Yönetimi ve San. Tic. Ltd. Şti.) tarafından e-ÇED sistemi üzerinden; faaliyet sahibinin ekonomik sebeplerden dolayı planladığı yatırımdan vazgeçtiği belirtilerek projenin iptali başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüzce değerlendirme yapılmış olup; 29.03.2018 tarih ve E.2802 sayılı yazı ile Davut KARAKUŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan AR:201701400 Ruhsat numaralı II-B Grubu Sahada 'Kumtaşı Ocağı' projesine ilişkin, Valiliğimizce (Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yürütülen projenin çevrimiçi e-ÇED sürecinin iptal edilmesi uygun bulunmuştur."



'EN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONUNA ZARAR VERİLECEKTİ'



Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, başvurunun geri çekilmesinden dolayı mutlu olduklarını açıkladı. Başkan Çetin, “Bu projenin hayata geçirilmesi Ada'nın en önemli turizm destinasyonlarından birine büyük zarar verecekti. Dünya’nın ilk Cittaslow Adası ve Türkiye'nin en büyük Adası unvanına sahip olan Gökçeada, bir süre önce de altın ve gümüş madeni kurulmasıyla ilgili girişimlerle gündeme gelmiş ve tepkiler üzerine bu başvuru da geri çekilmişti. Kumtaşı ocağı için ÇED başvurusu da ilgili firma tarafından geri çekildi. Bu, Gökçeadamız için çok önemli bir gelişmedir. Başvurunun geri çekilmesinden ve Ada'nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kaleköy'ün alacağı bu zarardan kurtulmasından dolayı mutluyuz" dedi.



TURAN’DAN, ‘SORUN YOK’ TWEETİ



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise Gökçeada ile ilgili yaşanan bu gelişmeyle ilgili olarak, resmi twitter hesabından, 'Sakin adamız sakin kalmaya devam edecek... Sorun yok... #Gökçeada' şeklinde paylaşımda bulundu.



Gökçeada ilçesi, 4 ay önce de Yuvacık mevkisindeki altın ve gümüş madeni arama projesi ile gündeme gelmişti.