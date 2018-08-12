Gulet ile balıkçı teknesi çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde guletin balıkçı teknesine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı

Gulet ile balıkçı teknesi çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
12 Ağustos 2018 Pazar 14:04

Edinilen bilgiye göre, A.K’nin kullandığı gulet, Şahin Burnu açıklarında Aygen Mert isimli balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 metre uzunluğundaki tekne alabora oldu. Gulette bulunanların yardım istemesi üzerine, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada, balıkçı teknesinde bulunan Serdar Hürriyet Sunguroğlu (60) ile Osman Kozacı (53) yaralandı. Sahil Güvenlik botuna alına yaralılar Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kozacı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sunguroğlu’nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.  Kazanın ardından A.K. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gulet #tekne #çarpıştı #ölü #yaralı #balımçı teknesi
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