Gürültü yaptılar diye kurşuna dizdi

Kütahya'da Sezai K., evinin önünde gürültü yaptığını öne sürdüğü 3 kişiyi çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurdu. Sezai K. ile evinde misafir olan Mustafa Ç. gözaltına alındı

Gürültü yaptılar diye kurşuna dizdi
16 Aralık 2018 Pazar 10:30

Olay, saat 02.30 sıralarında Pirler Mahallesi Germiyan Sokağı'nda meydana geldi. Sezai K. ile kendisine misafir olan arkadaşı Mustafa Ç., evin önünde gürültü yapan Anıl T. (25), Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş. (16) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa Ç. tabancayla havaya, Sezai K. da av tüfeğiyle gruba ateş etti.  Saçmaların isabet ettiği Anıl T. başından, Yalçın Ş. ile kardeşi Salih Ş. de kol ve bacaklarından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde kanlar içinde bekleyen 3 yaralı, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından ev sahibi Sezai K. ile arkadaşı Mustafa Ç. gözaltına alındı. Evde olayda kullanılan tüfek, bahçede de 2 ruhsatsız tabanca bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gürültü
Önceki Haber
Ödemişli patates üreticilerin hasat telaşı
Sonraki Haber
Engelleri aikido ile aşıyorlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.