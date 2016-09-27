Haber Kaynağı: DHA

Olay, geçen cumartesi günü, saat 17.20'de, Yunusemre'nin Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi İki Lüleli Camii Durağı önünde meydana geldi. T.A. ve erkek arkadaşı Y.Y.. halk otobüsüne binerek Manisa merkeze doğru yola koyuldu. T.A., aynı araçta kendisinden hoşlanan ve arkadaşlık teklifini reddettiği belirtilen D.E. ile karşılaştı. T.A.'nın Y.Y. ile birlikte olduğunu gören D.E. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.Belindeki bıçağı çıkaran D.E., Y.Y.'yi kol ve karın boşluğundan olmak üzere iki yerinden bıçakladı. Yolcuların çığlıkları ve araya girmesiyle halk otobüsü sürücüsünün kapıyı açmasından faydalanan D.E., olay yerinden kaçtı. Yaralı Y.Y. ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bıçakla yaralanan Y.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayın görgü tanığı T.A'yı ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, D.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.