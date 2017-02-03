Hamile kadına tekmede flaş gelişme! Serbest kaldı ama...

Manisa'da hamile kadına tekme ettiği iddia edilen N.Ç. serbest kaldı, ancak cezaevinden çıkamayacak çünkü...





Hamile kadın saldırı sonrası ağlayarak yardım isteyince de saldırgan korkarak olay yerinden kaçmıştı.



Yapılan incelemeler sonrası Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan ve tuğla fabrikasında işçi olduğu belirlenen D.K. gözaltına alındı. İlk ifadesi alınan D.K. daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan bu arada N.Ç. isimli bir kişi de cinsel saldırıya uğradığını belirterek eşgal bilgisi verdi. D.K.'nin N.Ç.'ye de cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. D.K. hakkında Ebru Tireli'ye saldırmaktan ve hakaret etmekten 4 yıl, N.Ç.'ye yönelik hakaret ve cinsel saldırı suçlarından da 14.5 yıl hapis cezası istendi.



D.K.'nın daha önce de 14 yaşındaki bir kıza karşı



Davanın bugün yapılan ikinci duruşmasına, tutuklu sanık D.K. getirilmedi. D.K.'nın cezaevinden SEGBİS ile katıldığı duruşmada ağabeyi Bilal K. ile tarafların avukatları yer aldı.



Sanık D.K., duruşmada daha önce verdiği, "Olay günü kaza yapmıştım. Arkamdan birisinin gülerek geldiğini hissettim. Dönüp, 'Bana mı arabama mı gülüyorsun' dedim. Önüne bakıyordu. Bu sırada beni fark etti, geri çekilmek istediği sırada düştü. O anda 'Ben hamileyim abi' diye bağırdı. Ben de o kişinin kadın olduğunu anladım. Hiç fiziksel temasım olmadı" yönündeki ifadesinin doğru olduğunu söyledi.



D.K., hakkındaki kız çocuğa cinsel taciz buçlamasını ise kabul etmeyip, "36 yaşındayım, 3.5 yaşında bir kız çocuğum var, ailem belli, anam babam belli. Böyle bir kız çocuğunu hatırlamıyorum. Ben şu ana kadar böyle bir suçtan dolayı hakim karşısına çıkmadım. Bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



D.K.'nın avukatı Mustafa Şahan ise yazılı savunma yapmak için süre talep ederek, her iki olayda da müştekilerin ihbar ve karakol ifadelerinde çelişki olduğunu belirtti. Şahan, sanığın tutukluluk halinin sona ermesini ve beraatine karar verilmesini talep etti.



Ebru Tireli'nin avukatı Tolga Tireli ise müvekkilinin ifadesinde anlattıklarının doğru olduğunu ileri sürüp, sanık D.K.'ya hakettiği cezanın verilmesini istedi.



Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, Tireli'ye karşı basit yaralama suçundan, D.K.'nin delilleri karartma şüphesi bulunmadığı için serbest bırakılmasına, N.Ç.'yi taciz etmek ve bir kız çocuğuna



Hakim ayrıca mağdur Ebru Tireli'nin olay sırasında beden ve ruh bakımından kendini savunup, savunamayacağının tespiti için



Duruşma sonrasında, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri Turgutlu Adliyesi önünde açıklama yapıp, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Manisa 'da geçtiğimiz 7 Aralık'ta 4 aylık hamile olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Ebru Tireli, bir saldırıya uğramıştı. İddiaya göre sopr yapan Tireli, spor yaptığı sırada aracıyla oraya gelen bir kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırgan Tireli'ye "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" şeklinde bağırdıktan sonra önce kadının yüzüne vurdu. Tireli yere düşünce de yerdeyken tekme attı.Hamile kadın saldırı sonrası ağlayarak yardım isteyince de saldırgan korkarak olay yerinden kaçmıştı.Yapılan incelemeler sonrası Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan ve tuğla fabrikasında işçi olduğu belirlenen D.K. gözaltına alındı. İlk ifadesi alınan D.K. daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan bu arada N.Ç. isimli bir kişi de cinsel saldırıya uğradığını belirterek eşgal bilgisi verdi. D.K.'nin N.Ç.'ye de cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. D.K. hakkında Ebru Tireli'ye saldırmaktan ve hakaret etmekten 4 yıl, N.Ç.'ye yönelik hakaret ve cinsel saldırı suçlarından da 14.5 yıl hapis cezası istendi.D.K.'nın daha önce de 14 yaşındaki bir kıza karşı cinsel istismar da bulunuduğu ve bundan dolayı da 8 yıl hapis cezasıyla dava açıldığı öğrenildi. Bütün davalar ise tek dosyada birleşti.Davanın bugün yapılan ikinci duruşmasına, tutuklu sanık D.K. getirilmedi. D.K.'nın cezaevinden SEGBİS ile katıldığı duruşmada ağabeyi Bilal K. ile tarafların avukatları yer aldı.Sanık D.K., duruşmada daha önce verdiği, "Olay günü kaza yapmıştım. Arkamdan birisinin gülerek geldiğini hissettim. Dönüp, 'Bana mı arabama mı gülüyorsun' dedim. Önüne bakıyordu. Bu sırada beni fark etti, geri çekilmek istediği sırada düştü. O anda 'Ben hamileyim abi' diye bağırdı. Ben de o kişinin kadın olduğunu anladım. Hiç fiziksel temasım olmadı" yönündeki ifadesinin doğru olduğunu söyledi.D.K., hakkındaki kız çocuğa cinsel taciz buçlamasını ise kabul etmeyip, "36 yaşındayım, 3.5 yaşında bir kız çocuğum var, ailem belli, anam babam belli. Böyle bir kız çocuğunu hatırlamıyorum. Ben şu ana kadar böyle bir suçtan dolayı hakim karşısına çıkmadım. Bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.D.K.'nın avukatı Mustafa Şahan ise yazılı savunma yapmak için süre talep ederek, her iki olayda da müştekilerin ihbar ve karakol ifadelerinde çelişki olduğunu belirtti. Şahan, sanığın tutukluluk halinin sona ermesini ve beraatine karar verilmesini talep etti.Ebru Tireli'nin avukatı Tolga Tireli ise müvekkilinin ifadesinde anlattıklarının doğru olduğunu ileri sürüp, sanık D.K.'ya hakettiği cezanın verilmesini istedi.Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, Tireli'ye karşı basit yaralama suçundan, D.K.'nin delilleri karartma şüphesi bulunmadığı için serbest bırakılmasına, N.Ç.'yi taciz etmek ve bir kız çocuğuna cinsel istismar da bulunmaktan ise delileri karartma şüphesi bulunması ve suçun niteliği bakımından ise tutukluğunun devamına karar verdi.Hakim ayrıca mağdur Ebru Tireli'nin olay sırasında beden ve ruh bakımından kendini savunup, savunamayacağının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilip rapor alınmasına, mağdur Y.Ş.A.'nın gittiği ve olayın gerçekleştiği market ile çevresinde kamera kaydı olup olmadığının araştırılması için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına da karar verip, duruşmayı erteledi.Duruşma sonrasında, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri Turgutlu Adliyesi önünde açıklama yapıp, davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

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