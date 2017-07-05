'Hava çok sıcak' deyip, helikopter isteyen var!

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, orman yangınlarıyla ilgili 'Alo 177 İhbar Hattı'na gelen telefonların yüzde 77'sinin asılsız çağrı olduğunu söyledi. Çelik, bunların arasında "Hava çok sıcak, helikopter gönderin", "Köpeklerim sıcaktan bunaldı, arazöz istiyorum", "Sular kesik çiçeklerimi sulayamıyorum" gibi çağrıların yer aldığına dikkati çekip, "Bu tür çağrılarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem yapılıyor" dedi

Yüzde 68'i ormanlarla kaplı olan ve orman yangınları açısından Türkiye'nin en hassas bölgelerinin başında gelin Muğla'da, 2017 yılının Temmuz ayına kadar 83 adet orman yangını çıkarken, 30 hektarlık alan kül oldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Son 10 yıllık verilere göre yılda ortalama 331 yangın çıkmakta ve bu yangınlarda ortalama 534.1 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Çıkış nedenleri konusunda yapılan istatistiki çalışmaya göre; yüzde 32'si ihmal, dikkatsizlik, yüzde 15'i kasıt, yüzde 29'u yıldırım ve yüzde 24'ü meçhul yangınlardır. 2016 yılında çıkan 373 adet orman yangınında 474.46 hektar ormanlık alan zarar gördü" dedi.



Yangınlara karşı hem havadan hem karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiklerini belirten Çelik, "Müdürlüğümüzde yangınlarla mücadelede bin 500 işçi, 93 arazöz, 33 su tankeri, 51 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 11 greyder ve 5 treyler kara gücünü oluşturmaktadır. Fethiye, Marmaris, Milas ve Nazilli de konuşlanan 4 su atma özelliği taşıyan ve Ula' da konuşlanan 1 genel amaçlı olmak üzere 5 helikopter ile Bodrum Hava Limanı'nda konuşlanan 2 amfibik uçak müdürlüğümüzün yangınlarla mücadelede hava gücünü oluşturmaktadır. Ayrıca yaz ayları boyunca 103 sincap motorize ekibi riskli bölgelerde devriye görevi yapmaktadır" diye konuştu.



İHBAR HATTINA GELEN ÇAĞRILARIN YÜZDE 77'Sİ ASILSIZ

Çelik, orman yangınlarıyla ilgili Alo 177 İhbar Hattı'na gelen telefonların yüzde 77'sinin asılsız çağrı olduğu ifade ederek, şunları söyledi:"2016 yılında ihbar hattımıza 8 bin çağrı aldık. Ancak bunların sadece yüzde 33'ü geçerli çağrı. İhbarlar arasında 'Alo hava çok sıcak, helikopter gönderin', 'Köpeklerim sıcaktan bunaldı, araröz gönderin', 'Sular kesik, çiçeklerimi sulayamıyorum helikopterle su gönderin' gibi çağrılar var. Bu tür çağrılarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem yapılıyor."