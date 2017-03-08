Hobi olarak başladı, şimdi yurtdışına da gönderiyor

Muğla 'nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren Yavuz Demirhan, Meksika'da hobi olarak başladığı yapboz u işe dönüştürüp, ürettiklerini bugün birçok ülkeye pazarlar hale geldi.



"Yapboz oyunları sabır ister"



"İlham geldikçe yapboz yapıyorum"

Almanya doğumlu Yavuz Demirhan (40), ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Üniversite birinci sınıfta okulu bırakan Demirhan, iş hayatına atıldı. O süreçte herhangi bir hedefi olmayan Demirhan, Almanya'da kısa süreli bazı işlerde çalıştı.Yaptığı işlere büyük bir motivasyonla başlayan, ancak çalışma hevesi zamanla azalan Demirhan, bir süre sonra Meksika'ya gitme kararı aldı. Meraktan gittiği Meksika'da İspanyolca öğrenen Demirhan, hobi olarak ahşaptan yapboz yapmaya başladı.Zamanla yaptığı yapbozları geliştiren Demirhan, Meksika'da 8 yıl yaşadıktan sonra Muğla'nın Datça ilçesinden ev alan ailesinin yanına yerleşti. Evlerinin bahçe kısmındaki kapalı alanda kendisine bir atölye hazırlayan Demirhan, burada tüm aşamasını kendisinin tasarladığı yapbozlar üretiyor.Demirhan, sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtımlarla sadece yurt içinden değil yurt dışından da sipariş alıyor.Demirhan yaptığı açıklamada, bir şeyle uğraşıp ilk kez bir dalda başarılı olduğunu görünce, kendisine özgüven geldiğini anlattı. Yaptığı çalışmaların satın alınmaya başlandığını belirten Demirhan, ilk başlarda amacının bu olmadığını ancak satılmaya başlamasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.Türkiye'ye gelmeden önce Türk toplumunun yapboza ilgisinin olup olmadığını araştırdığına değinen Demirhan, şöyle konuştu:"Türkiye'de Avrupa'da olduğu kadar yapboz kültürünün gerçekleşmediğini gördüm. Son zamanlarda bu konuda artış yaşanıyor. Ben de bu konuda faydalı olurum diye düşündüm. Datça'ya geldim ve standlarda satış yapmaya başladım. Yapboz tezgahının önünden geçen insanların, bu akıl oyunuyla yakın bir temas kuramadıklarını ve araya bir mesafe koyduklarını fark ettim. Bizim insanlarımız biraz sabırsız. Bir neticeye hızlıca ulaşmaya çalışıyoruz. Maalesef yapboz oyunları sabır ister."Demirhan, bugüne kadar hiç seri üretime geçmeyi düşünmediğini ifade etti.Tamamen el emeği ürünlere imza attığını dile getiren Demirhan, dünyanın her yerinde yapboz ile ilgilenen tasarımcılar ve koleksiyonerler olduğunu, bu kişilerle internet üzerinden iletişime geçtiğini anlattı.Şimdiye kadar ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Japonya ve Avustralya'nın da arasında olduğu birçok ülkeye yapboz gönderdiğini belirten Demirhan, "Tek başıma çalışıyorum. Belli enerji kapasitem var. Bir insan her zaman üretken olamaz. Bazı siparişleri de bekletiyorum. Bir ay ara veriyorum ve bu işten uzak duruyorum, kafamı topluyorum." dedi.Yapboz yaparken, hep doğal renkli ve sağlam ahşaplar kullandığına değinen Demirhan, ahşabın kendi renklerini hiç bozmadığını ifade etti.Demirhan, farklı mesleklerden insanlara yapboz verdiğini de belirterek, şöyle konuştu:"Bir gün yanıma bir hakem geldi ve çok stresliydi. Kendisiyle konuşup sohbet ettik ve biraz yapboz ile uğraştı. Hatta benden yapboz aldı ve akşamları evinde onlarla uğraşmaya başladı. İlgisini bir noktaya odaklayarak diğer yoğun düşünceleri arka plana çekti. Bu kişiye de bu şekilde yardımcı olmuştum. Bu, yapboz ile uğraşmanın en güzel faydalarından biri. Bazı insanlar yapbozu yarım saatte çözüyor, bazıları da aylar geçiyor çözemiyor. Bu, kişiye göre değişiyor."