Ihlamur fiyatı altını solladı!

Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur, fiyatıyla cep yakıyor. Ihlamurun kilosu 350 TL'ye kadar yükseldi

Havaların soğuması gözleri kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamura çevirdi. Ihlamurun fiyatını görenler ise büyük şok yaşadı. Şifa dağıtan ıhlamurun aktarlarda fiyatı 350 TL'ye kadar yükseldi. Aktarlar ise fiyatın yüksek olmasını ıhlamur üretiminin azlığına bağladı.





Son üç yılda önlenemez bir yükselişe sahip olan ıhlamur, altın fiyatlarını bile solladı. Çeyrek altının 250 TL'den satıldığı şu günlerde ıhlamur ise 350 TL'den satılıyor. Vatandaş ıhlamuru gramla almaya başladı.





Konu ile ilgili açıklama yapan aktar Fatih Kulak, ıhlamurun fiyatının kalitesine göre değiştiğini söyledi. Yaprak ıhlamurun 150-250 TL arasında satıldığını belirten Kulak, çiçek ıhlamurun ise 250-350 TL arasında satışa çıktığını açıkladı.





