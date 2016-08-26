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    • İki oğlu da askerde olan şehit annesinden acı soru: Hangisi?

    Bingöl'deki Cehennem Ormanları bölgesinde bu sabah mayın patlaması sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'nin acı haberi, Afyonkarahisar'daki evine ateş düşürdü. Diğer oğlu da vatani görevini yapan şehidin annesine ilk olarak çocuğunun yaralandığı haberi verildi. Anne Fatma Üye, bunun üzerine, "Hangisi yaralanmış, bir şey olmuş mu, söyleyin bana Kasım mı Kerim mi?" diye sordu

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 12:37
    İki oğlu da askerde olan şehit annesinden acı soru: Hangisi?
    Cehennem Ormanları'nda PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyon sürdürülürken bu sabah teröristlerin önceden tuzakladığı mayın infilak etti. Patlamada Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye şehit düştü. Acı haberi vermek üzere şehidin Afyonkarahisar merkez Fatih Mahallesi'ndeki babasının evine giden askeri heyete, kapıyı küçük bir kız açtı. Şehidin yakını olduğu öğrenilen küçük kız, yakınlarının evde olmadığını söyledi.

    Bunun üzerine İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay Bahadır Akçay ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit babası Süleyman Üye'ye cep telefonuyla ulaştı. Oğlunun yaralandığı belirtilerek eve gelmesi istenen baba Üye'ye, eve geldiğinde ise oğlu Kerim Üye'nin şehit olduğu söylendi. Şehidin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morg bölümünde çalıştığı belirtilen annesi Fatma Üye'nin ise şehit haberini alması üzerine fenalaştığı kaydedildi. Şehidin küçük kardeşi Kasım Üye'nin de Muğla Dalaman'da vatani er olarak görevini yaptığı belirtilirken, anne Üye'nin acı haberi aldığında, "Hangisi yaralanmış, bir şey olmuş mu, söyleyin bana Kasım mı Kerim mi" dediği kaydedildi.

    Yakınlarının geldiği şehit evinin önünde 112 ekiplerinin beklediği görülürken, Afyonkarahisar Müftülüğü'nde görevli imamlar da evde Kuran okudu.

    Şehit Kerim Üye'nin 1 yıl önce evlendiği eşi Seher Üye'nin de Bingöl'de olduğu belirtildi. Şehit Kerim Üye'nin sosyal medya hesabında, üzerinde 'Şehitler ölmez' yazan bir fotoğraf paylaştığı, şehidin eşi Seher Üye'nin ise "Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye cesaret edemez" yazılı bir fotoğraf paylaştığı görüldü.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Afyon, Afyon şehit, şehit, Kerim üye

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