İki öğrenci servisi ve bir midibüsün karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Aydın'da iki öğrenci servisinin karşılıklı çarpıştığı, bir belediye midibüsünün ise şarampole düştüğü zincirleme kazada 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, kırsal Gölhisar Mahallesi ile Şahnalı Mahallesi arasında meydana geldi. Şahnalı Mahallesi'nden Gölhisar Mahallesi yönüne giden Haydar Eren yönetimindeki 09 P 0230 öğrenci servisi midibüs ile Rüfet Yurdigül yönetimindeki 09 P 0078 plakalı öğrenci servisi midibüsü karşılıklı çarpıştı. Öğrenci servislerine çarpmamak için manevra yapan B.İ. yönetimindeki, 09 DB 833 plakalı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu midibüsü ise şarampole düştü. B.İ. kazadan yara almadan kurtuldu. Diğer araç şoförleri Rüfet Yurdigül ve Haydar Eren ile birlikte 6 öğrenci ise kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet ve Aydın Atatürk hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan sadece Rüfet Yurdigül'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.