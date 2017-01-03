İki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla Seydikemer'de 2 TIR çarpıştı. Kazada bir kişi ölürken, bir kişi de yaralandı

Kaza Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi Alınan bilgiye göre 45 yaşındaki Selami Bacak'ın kullandığı TIR, Dirmil Kavşağı'nda karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı.



Kazada Selami Bacak hayatını kaybederken, öteki TIR'ın sürücüsü Rüstem Abuç ise yaralandı. Kazayı görenler olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Abuç'u Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Bacak'ın cesedinin ise TIR içinde sıkıştığı ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yerinden çıkartıldığı öğrenildi. Bacak'ın cesedi daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.