İkinci el otomobil fiyatına horoz!

Muğla 'nın Fethiye İlçesi'nde, 4 yıl önce hobi amacıyla süs tavuğu yetiştirmeye başlayan 42 yaşındaki Abdullatif Akdu ve oğlu 17 yaşındaki Abdurrahman Akdu, ülkenin en nadir süs tavuklarının aralarında bulunduğu 400 kanatlıdan oluşan çiftlik kurdu. Çiftlikteki dev koşin cinsi 1.5 yaşındaki 'Prens' adlı horoz a, 5 bin lira fiyat biçiliyor.



2'NCİ EL OTOMOBİL FİYATINA HOROZ

"MÜZAYEDEYLE SATILIYOR"



"DOKUNMAYA ÇEKİNİYORUM"

Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan lokmacı Abdullatif Akdu, oğlu Fethiye İmam Hatip Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Abdurrahman Akdu ile birlikte 4 yıl önce, hobi amaçlı süs tavuğu yetiştirmeye başladı. Baba-oğul, evlerinin bitişiğinde kurdukları çiftliğe, İstanbul, Balıkesir, Tokat gibi illerden dev koşin, rahibe fizan, australorp, habeş ve kıvırcık cinsi nadir tavuk türleri getirdi. Tavuklara, tavus kuşu, sülün, keklik ve bıldırcın türlerinin de eklenmesiyle çiftlikteki kanatlı sayısı 400'e ulaştı.Bakımını lise öğrencisi Abdurrahman Akdu'nun üstlendiği çiftlikte, süs tavukları görünüşleriyle bilindik tavuk türlerinden ayrılıyor. Renkli tüyleri, desenleri, paça ve gaga yapılarıyla dikkati çeken tavukların az yumurtladığı için zor ürediği belirtiliyor. Bu nedenle çiftlikteki tavukların fiyatları 100 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor. Çiftlikteki dev koşin cinsi 'Prens' adlı horoza ise 5 bin lira fiyat biçiliyor. Türkiye'de nadir bulunan 5.5 kilo ağırlığındaki horoz, aynı cinsteki eşiyle birlikte satılıyor. Anavatanı Çin olan horozun, süs tavukları arasında oldukça popüler olduğu vurgulandı.Çiftlikteki hayvanlara her gün 3-4 saatini ayırdığını belirten Abdurrahman Akdu, okuldan geri kalan zamanını hayvanların bakım ve üretimine harcadığını söyledi. Bazı türlerin geçmiş yıllarda Afrika, Avustralya ve Güney Amerika kıtalarından Türkiye'ye getirildiğini anlatan Akdu, süs tavuklarının genellikle müzayedeyle satıldığını kaydetti. Satış amacı taşımadıklarını belirten Akdu, "Bu hayvanların rengi, deseni ve büyüklüğü insanların ilgisini çekiyor. Görmek isteyen insanlar buraya geliyorlar. Bizde gezdirip, hayvanları tanıtıyoruz" dedi.Bazı horoz türlerinin çok kıskanç olduğunu aktaran Akdu, "Zaman zaman küçük kovalamacalar oluyor. Eşlerini kıskanan bir horozdan kaçmıştım. Ama normal şartlarda insanlara çok kolay alışıyorlar. Bakım sırasında bir sorun yaşamıyorum. Bu hayvanları çok seviyorum" diye konuştu.Bakım ve üretime devam edeceğini vurgulayan Akdu, süs hayvanlarından büyük bir çiftlik kurmak istediğini de sözlerine ekledi.Çiftliği gezerek süs tavuklarını inceleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Kestirmeci, 5 bin liralık dev koşin cinsi horozu kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Horoza dokunmaya çekindiğini aktaran Kestirmeci, "Muhteşem bir hayvan. 'Canına zarar gelmesin' diye özel çaba gösterdim. Bu iş zevk meselesi. Arkadaşlarımız bu süs hayvanlarını hobi amacıyla besliyor. Türkiye'nin her yerinden buraya hayvanlar getirdiler. Çok güzel bir çiftlik kuruldu. Başarılarının devamını dilerim" dedi.