İlçesine özel telefon uygulaması icat etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir üniversite öğrencisi, ilçe halkının hayatını kolaylaştırmak için "Akıllı Kasaba" ismiyle uygulama geliştirdi

İlçesine özel telefon uygulaması icat etti
07 Aralık 2018 Cuma 10:40

Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Bilal Öz, eczane bulmakta zorluk çekilmemesi ve ilçedeki otobüs ve tren saatlerine hızlı ulaşılabilmesi için akıllı telefon uygulaması yaptı. 

Ücretsiz indirilebilen Akıllı Kasaba isimli uygulamayı uygulama marketlerinde yayınlayan Öz, uygulamanın 750 kişi tarafından indirildiğini, bu sayının günden güne arttığını, uygulamayla ilgili olumlu dönüşler aldığını söyledi.

Öz, "Bu uygulamada Turgutlu'da yaşayan insanların günlük yaşamını kolaylaştıracak nöbetçi eczaneler, halı sahalar, özel ders verenler, yemek siparişi, gezilecek yerler, otobüs ve tren saatleri gibi günlük yaşamda ne lazımsa bulabilecekleri etkinlikler yer alıyor. Kullanıcılar memnun. Burada öğrenci olduğumuz için bizi çok destekliyor, yeni özellikler gelmesi konusunda bizi motive ediyorlar. Yeni ekleyeceğimiz özelliklerden bir tanesi de iş ilanları uygulaması." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #ilçe #telefon #uygulama
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