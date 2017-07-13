İmece usulü ile sağlık evi yaptırdılar

MANİSA'nın Sarıgöl İlçesi'nin kırsal Günyaka Mahallesi'ne köylüler tarafından imece usulü ile 150 bin liralık harcamayla iki katlı sağlık evi yaptırılıp, hizmete açıldı. Köylüler, haftada iki gün bir doktorun geldiği mahallelerine yaptırılan modern sağlık evinin hizmete girmesiyle büyük mutluluk yaşadı

Manisa'nın Sarıgöl İlçesi'ne bağlı 110 hane, 356 nüfuslu kırsal Günyaka Mahallesi'ne, bugüne kadar haftada bir gün Karacaali Aile Sağlığı Merkezi'nden gönderilen bir doktor tarafından Günyaka İlkokulu'nun lojmanında sağlık hizmeti veriliyordu. Ancak, sağlık hizmeti verilen lojman binasının yetersizliği köylülüleri harekete geçirdi. Günyaka Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkurt öncülüğünde biraraya gelen köylüler, devletten destek almadan, imece usulü topladıkları 150 bin lira ile sağlık evi yaptırmak için iki yıl önce harekete geçti. Köylülerden Ali Baydemir'in ölümünden kısa bir süre önce bağışladığı arazide yapımına başlanan 2 katlı sağlık evi, geçen ay tamamlandı. İçinde, aşı ve muayene odası, doktor ve hemşire odası, mutfak, tuvalet ve banyo ile bekleme salonu bulunan sağlık evi, bu ay başından itibaren hizmet vermeye başladı.Sağlık evinin açılmasıyla birlikte mahalleye haftanın iki günü doktor gönderilmeye başlandı. Köylüler, sağlık evine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, mahalle sakinlerinin sergilediği örnek davranışa kayıtsız kalmadı. Yıldırım, mahalleye haftada iki gün sağlık hizmeti vermek için gelen aile hekimi Dr. Cenk Uğur Çelik ile sağlık evini ziyaret etti. Sağlık evini gezip bilgi alan Yıldırım, "Günyaka Mahallesi'nde gördüğümüz örnek bir çalışma. 356 nüfuslu bir mahallede böyle bir çalışma yapılması ve böyle bir yer tesis edilmesi bütün muhtarlara örnek olmalı. Burada mahalle halkının muhtarımızla birlikte sağlık hizmetinin verildiği bina yaptıkları haberini alınca gelip görmek, muhtarımıza teşekkür etmek istedik. Mahalle sakinlerine kendi birikimlerinden böyle güzel bir sağlık tesisi oluşturdukları için teşekkür ederim" diye konuştu.Günyaka Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkurt da sağlık evinin hayırlı olması dileğinde bulunup, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.