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    • İnekleri öldüğü için ağlayan çifte güzel haber

    Kütahya merkeze bağlı Akoluk köyünde yıldırım isabet etmesi sonucu 8 ineğinden 5'i telef olan yaşlı çifte, hayvancılık yapan bir firma tarafından 3 gebe düve hediye edildi. Önceki gün telef olan 5 ineğine sarılıp ağlayan 62 yaşındaki Fatma Girkin, hayvanları "evinize hoş geldiniz" diyerek karşılayarak sevinç gözyaşları döktü

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 11:22
    İnekleri öldüğü için ağlayan çifte güzel haber
    Anadolu Ajansı (AA) tarafından yaşlı çiftin telef olan ineklerine sarılıp ağlamasıyla ilgili yapılan haber, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. AA'nın "Telef olan ineklerine sarılıp gözyaşı döktüler" başlıklı haberini çok sayıda sosyal medya kullanıcısı kişisel hesaplarında paylaştı ve birçok kişi bu çifte ulaşmaya çalıştı.

    Sosyal medyadan ailenin durumunu öğrenen Burdur'da büyükbaş ithalatı yapan bir firma, yaşlı çifte 3 gebe düve hediye etme kararı aldı.

    Kamyona yüklenen gebe düveler, Akoluk köyüne getirilerek Girkin ailesine teslim edildi.

    Getirilen düveleri gören Fatma Girkin'in yüzündeki hüzün bir anda sevince dönüştü. Hayvanlar indirilirken büyük mutluluk yaşayan Girkin, "evinize hoş geldiniz" diyerek düveleri önce okşadı, sonra sarıldı.

    Zaman zaman da sevinçten ağlayan Girkin, "Allah'ım bir yandan aldın, diğer yandan verdin. Sana şükürler olsun Allah'ım" diyerek dua etti.

    Fatma Girkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden yüzlerce telefon geldiğini ifade ederek, "Dün çok üzüntülüydüm. Bugün çok mutlu oldum. Halkımızdan Allah razı olsun. Ölen ineklerimin yerine yenileri geldiği için çok sevinçliyim. Bize yardım edenlerin Allah ne muratları varsa versin." dedi.

    Büyükbaş ithalatı yapan firmanın sahibi Mustafa Kayalar da Anadolu Ajansının haberini sosyal medyadan gördüklerini, akabinde yönetim kurulu olarak aileye yardım etme kararı aldıklarını söyledi.

    Ailenin yıldırım isabet etmesi sonucu hayvanlarını kaybettiğinde yaşadıklarının kendilerini çok etkilediğini dile getiren Kayalar, "Şirket olarak bu ailemizin üzüntülerini paylaşarak, üzüntülerini sevince dönüştürmek istedik ve 3 gebe düveyi kendilerine bizzat hediye etmek için geldik. Fatma nineyi ve Hüseyin amcayı görünce onlar sevindiği için biz de gerçekten çok mutlu olduk. Basın mensuplarına da teşekkür ederiz. Eğer sizler bu durumu haber olarak yapmasaydınız, biz bu ailenin durumunu öğrenemezdik." diye konuştu.

    Hediye edilen düvelerin pasaportları da Mustafa Kayalar tarafından Girkin ailesine teslim edildi.

    Kütahya merkeze bağlı Akoluk köyünde önceki gün Girkin ailesinin 8 ineğinden 5'i yıldırım isabet etmesi sonucu telef olmuş, başka geçim kaynağı olmayan Hüseyin (66) ve Fatma Girkin çifti ölen ineklerine sarılarak ağlamıştı.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Kütahya, Inek ölüm, Inek ölüm Ağlama

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