İnfaz koruma memuru kazada öldü

İnfaz koruma memuru kazada öldü

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki infaz koruma memuru İlhan Çengel, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ezine Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Bayramiç'ten Ezine yönüne seyir halinde olan evli ve 2 çocuk babası İlhan Çengel idaresindeki 17 AF 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çengel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Balıkesir'de infaz koruma memuru olduğu öğrenilen Çengel'in cesedi savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #kaza #ölüm
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