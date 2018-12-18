İnşaata düşen yavru köpek, annesinin havlamasıyla fark edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, inşaatı süren bir apartmanın asansör boşluğuna düşen yavru köpek, annesinin havlamasıyla fark edilerek kurtarıldı

İnşaata düşen yavru köpek, annesinin havlamasıyla fark edildi
18 Aralık 2018 Salı 10:22

Bozkurt Mahallesi Osman Öztaş Sokak 34 numarada inşaatı süren 4 katlı apartmanın önünde bir köpeğin sürekli havladığını gören Tuncel Tatlı (68), hayvanın yanına gidip sevmeye başladı. Bu sırada köpek, Tatlı'nın yanından ayrılarak inşaatın içine girdi ve havlamayı sürdürdü. Şüphelenen Tatlı, köpeğin peşinden inşaata girince asansör boşluğuna düşmüş yavru köpeği fark etti. Kendi imkanlarıyla yavru köpeği kurtaramayan Tatlı, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Özel aparatlı bir sopayla yavru köpek yakalanıp yukarı çekildi. Sağlık durumu iyi olan köpek, hemen annesinin yanına koştu. Anne ve yavrusu, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Köpeği kurtarılmasın rol oynayan Tuncel Tatlı, "Kabristandan geliyordum. Bir sokak köpeği aynı noktada sürekli havlıyordu. Onu takip edip düşen yavru köpeği asansör boşluğunda gördüm. Eksik olmasınlar, itfaiye gelip köpeği kurtardı" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #inşaat #köpek #yavru #anne
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