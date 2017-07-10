İşten kovuldu, restoranı birbirine kattı

Bodrum'da aşçı olarak çalıştığı restoranda işinden çıkartılan 50 yaşındaki H.B.'nin tepkisi farklı oldu. Elinde kazmayla geldiği restoranda önüne gelen ne varsa kırıp parçalayan H.B., polis tarafından gözaltına alındı. Restoranın işletmecisi Fatma Kavcar, avukatları aracılığı ile hukuki işlemleri başlattıklarını belirtirken, kadın aşçı H.B. ise, "Aşırı alkollüydüm. Hakaret edip, beni işten kovdu. Çok sinirliydim ne yaptığımı bilmiyorum" dedi

Torba Mahallesi'ndeki Hoca'nın Yeri Garden Restoran'da, aşçı olarak çalışan H.B., iddiaya göre bir aylık deneme süresinin ardından işten çıkartıldı. H.B., bu sabah işten çıkartıldığı 54 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Kavcar'ın işlettiği restorana elinde kazma ile gelip, ortalığı savaş alanına çevirdi. Restoranın salon ve mutfak bölümündeki malzemeleri elindeki kazmayla vurarak parçalayan H.B., eline geçen ne varsa etrafa fırlattı. H.B., 20 dakika boyunca restorandaki masa, sandalye, dolap, bilgisayar, tabak, tencere, tava ve elektrikli mutfak aletlerine kadar pek çok eşyaya zarar verdi. H.B.'yi, olayı haber alarak gelen restoranın işletmecisi Fatma Kavcar'ın 32 yaşındaki oğlu Mehmet Kavcar dışarı çıkartarak, uzaklaştırdı. H.B.'nin yanında getirdiği kazma ise olay yerinde kaldı.



40 BİN TL ZARAR

Restoranın halini görünce şoke olan Fatma Kavcar, polisi arayıp şikayetçi oldu. Kavcar, olay yerine gelen polislere, H.B.'yi bir ay önce deneme amacıyla işe aldığını belirterek şunları söyledi:



"Kendisini tutarsız ve dengesiz hareketleri nedeni ile işten çıkardım. Bu süreçte kendisine maddi ve manevi çok yardım ettim. Ancak, buna rağmen işe gelmediği günler oldu. Haber de vermedi. Alkollü işe geldiği oluyordu. Tüm bu nedenlerle, kendisi ile çalışmayacağımı belirtip, hakkından fazla parayı vererek işten çıkardım ama böyle bir vefasızlığı, böyle bir hainliği yapabileceği aklıma gelmedi. Yaklaşık 40 bin TL civarında zararım var. Neyi gördüyse kırıp, dökmüş. Buzdolaplarına bilgisayarlara kadar zarar vermiş. Hakkında avukatımız aracılığı ile hukuki işlemleri başlattık. Halen yaşadığım şoku atlatabilmiş değilim."



'ÇOK SİNİRLİYDİM NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM'

Polis, olayın ardından H.B.'yi gözaltına aldı.



Soruşturma başlatan polis, olay yerinde inceleme yapıp, 3 kişinin ifadesine başvurdu. Restoranın halini görünce şoke olan Fatma Kavcar, polisi arayıp şikayetçi oldu. Kavcar, olay yerine gelen polislere, H.B.'yi bir ay önce deneme amacıyla işe aldığını belirterek şunları söyledi:"Kendisini tutarsız ve dengesiz hareketleri nedeni ile işten çıkardım. Bu süreçte kendisine maddi ve manevi çok yardım ettim. Ancak, buna rağmen işe gelmediği günler oldu. Haber de vermedi. Alkollü işe geldiği oluyordu. Tüm bu nedenlerle, kendisi ile çalışmayacağımı belirtip, hakkından fazla parayı vererek işten çıkardım ama böyle bir vefasızlığı, böyle bir hainliği yapabileceği aklıma gelmedi. Yaklaşık 40 bin TL civarında zararım var. Neyi gördüyse kırıp, dökmüş. Buzdolaplarına bilgisayarlara kadar zarar vermiş. Hakkında avukatımız aracılığı ile hukuki işlemleri başlattık. Halen yaşadığım şoku atlatabilmiş değilim."Polis, olayın ardından H.B.'yi gözaltına aldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.B., buradaki ifadesinde, "Aşırı alkollüydüm. Hakaret edip, beni işten kovdu. Çok sinirliydim ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.Soruşturma başlatan polis, olay yerinde inceleme yapıp, 3 kişinin ifadesine başvurdu.

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