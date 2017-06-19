İzmir'den başlayan Adalet Yürüyüşü Saruhanlı'ya ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan yola çıktığı 'Adalet Yürüyüşü'ne destek için CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir'den İstanbul'a başlatılan yürüyüş 3'üncü gününde, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sürdü. Yaklaşık 500 kişilik grup, 6 beyaz güvercini, CHP'yi simgeleyen altı ok için gökyüzüne bıraktı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na yargılandığı MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezası verilip, tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen 15 Haziran'da Ankara'daki Güvenpark'tan 'Adalet yürüyüşü' başlattı. CHP İzmir İl Başkanlığı da bu yürüyüşe destek kararı aldı. Yaklaşık 500 partili, 17 Haziran Cumartesi günü İzmir'den çıktıkları yürüyüşe Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde devam etti. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir İl Başkan Yardımcısı Okan Karlıdağ, Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat, Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çan, Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul ve Saruhanlı İlçe Başkanı Ayşe Sunar tarafından Saruhanlı girişinde karşılandı.



Ellerinde sadece 'Adalet' yazılı pankartlar taşıyan partililer, "Adalet haktır susma hayır" ve "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atarak yürüyüşe geçti. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Okan Karlıdağ, yürüyüş öncesi yanında getirdiği altı beyaz güvercini, CHP'nin altı oku için gökyüzüne saldı. Grup, 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Saruhanlı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.





İlk olarak açıklama yapan Saruhanlı İlçe Başkanı Ayşe Sunar, "Gerçek suçluların yargılanmadığı, serbest dolaştığı bir ortamda gazetecilik mesleğini icra eden, mesleği gereği halkın bilgilenmesi için haber yapan bir milletvekilinin cezalandırılarak tutuklanmasının demokrasi ve insan hakları ile bağdaşır bir tarafı yoktur. Türkiye'de sorunlar derinleşiyor. Birçok insan hangi suçtan dolayı açığa alındığını ve görevden neden uzaklaştığını bilmiyor. İşini, aşını onuruyla onuruyla çalışıp kazanmak isteyen, demokratik koşullarda mücadele eden tüm emekçiler, eğitimciler, basın mensupları, kadınlar, demokrasi mücadelesinde cezaevlerinde tutulan tüm yurtseveler adına, bizlere insanlığımızı hatırlatan herkese adalet istiyoruz" dedi.



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ise, "Adaletin olmadığı hiçbir yer anlamlı bir yer olamaz. Eğer bir ülkede adalet yoksa, adalet güvenilirliğini yitirmişse adalet mülkün temeli değilse o ülkede büyük bir sorun ve büyük bir sıkıntı var demektir. Son yıllarda yargı sistemimiz çok zor şartlarda, olumsuz yönde görev ve sorumluluğunu yapmaya çalışmaktadır. Bu şartlar altında adaletin yürütülmesi, adaletin var olması, insanların hakkının ve hukukunun korunması mümkün değildir. Bağımsız Türk mahkemelerinin görevini, sorumluluğunu yerine getirecek koşullar yaratılmalıdır. Bugün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı İstanbul'a yürüyüşü, işte bu temelde bir yürüyüştür. Adaletin tekrar Türkiye'de var olmasının mücadelesidir. Kavgasıdır. Bu yola çıkışın amacı budur" diye konuştu. Yürüyüşe yarın Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde devam edilecek.