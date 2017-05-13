İzmir'den yola çıkmışlardı... Muğla'da feci kaza: 23 ölü

Muğla'da yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

Marmaris'ten üzücü bir son dakika haberi geldi.. Muğla-Antalya kara yolu Sakar Geçidi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti, 8 kişinin de durumu ağır. Buca'dan kalkan tur otobüsünün anneler kutlaması için yola çıktığı öğrenildi. Muğla Valisi Çiçek "İlk belirlemelere göre aracın frenleri patlamış" dedi.







Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü olduğu belirtilirken olay yerine ambulanslar ve sağlık ekibiyle, itfaiye ekipleri de sevk edildi. Muğla Valisi Amir Çiçek, kazada çoğunluğu kadın ve çocuk 17 kişinin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını söyledi. Vali, daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı. Saat 14 50'de yapılan açıklamada ise ölü sayısının 23'ye yükseldiği belirtildi. Vali'nin verdiği bilgiye göre tur otobüsü yerli turistleri taşıyordu. Muğla Valisi Çiçek "İlk belirlemelere göre aracın frenleri patlamış" dedi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar "Durum vahim, çok sayıda can kaybı var. Kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.





İLK BELİRLEMELERE GÖRE FRENİ PATLAMIŞ



KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

'SÜRÜCÜNÜN HATASINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'



ANNELER GÜNÜNÜ KUTLUYORLARMIŞ

Edinilen bilgiye göre, günü birlik gezi için İzmir Buca'dan Marmaris’e gitmekte olan 03 FR 247 plakalı araç, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Muğla Valisi Amir Çiçek, kazada 17 kişinin öldüğünü 14 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılar arasında durumu kritik olanlardan 3 kişi daha hastane yolunda hayatını kaybetti. Ancak acı haber bununla da bitmedi. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölü sayısı 23'e yükseldi. 8 kişinin ise durumu ağır. Çiçek, "Başımız sağolsun. Bu yarım otobüs. Tur otobüsü. İçlerinde yabancı turist yok. Kazanın nedeni inceliniyor. İlk belirlemelere göre aracın frenleri patlamış" dedi.Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Hafta sonu tatili nedeniyle yoğun trafiğin bulunduğu bölgede, kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapanınca, kilometrelerce kuyruk oluştu. Kazanın ardından Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar "Durum vahim, çok sayıda can kaybı var. Kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını düşünüyorum" açıklaması yaptı.Kaza yapan otobüsteki yolcuların İzmir’den Marmaris’e ‘Anneler Günü’ dolayısıyla düzenlenen programa gittikleri öğrenildi. Grubun iki midibüs ile art arda İzmir’den yola çıktıkları kaza yapan 03 FR 247 plakalı midibüste ise 34 kişinin bulunduğu bildirildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerden Muğla Tıp Fakültesi Başhekimi Ümit Başar Semiz, "Anneler kutlaması için İzmir'den yola çıkmışlar. Şu an çok yoğun bir tedavi sürecindeyiz. O yüzden çok iletişim kurulamadı. Ama keskin bir dönüş esnasında otobüsün virajı alamadığı ve alt yola düştüğü bilgisi var bizde" diye konuştu.