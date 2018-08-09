Kaçakları taşıyan lastik bot battı: 9 ölü

Aydın Kuşadası'nda Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçakların lastik botu battı. Olayla 9 kaçak hayatını kaybetti

Kaçakları taşıyan lastik bot battı: 9 ölü
09 Ağustos 2018 Perşembe 08:59

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında, saat 03.25’te, düzensiz göçmen botunun battığı ihbarı alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve dalış timi ile helikopter, uçak ve 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin arama- kurtarma çalışmasıyla 4 kaçak göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda, 7'si çocuk 9 kaçak göçmenin cansız bedeni sudan alındı. Kurtarılan göçmenlerin ilk ifadelerine göre, kayıp göçmenin olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Botun battığı bölgede, teyit amaçlı dalış timinin görevlendirildiği kaydedildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası #kaçak #göçmen ölüm
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