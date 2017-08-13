Kale'nin en iyi biberi seçildi

DENİZLİ'nin biber üretimiyle tanınan ilçesi Kale'de, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Kaledavaz Biber Festivali sona erdi. Festivalde, 32 üreticinin katılımıyla düzenlenen yarışmada, 'En İyi Kale Biberi' belirlendi

Türkiye'de coğrafi işaret belgesine sahip üç biberden biri olan Kale biberinin tanıtımı için düzenlenen 23. Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali, 11 Ağustos Cuma günü Çarşı Meydanı'nda yapılan mehteran gösterisiyle başladı. Festivalin ilk günüde, İMERA ve Bülent Serttaş sahneye çıktı.



Festivalin ikinci gününde, 32 biber üreticisinin katıldığı yarışmada, 'En İyi Kale biberi' seçildi. Yarışmada, üreticilerden Halil Yasıt birinciliği elde ederken, Mehmet Akça ikinci, Hakkı Yasıt ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan ve tören alanına deve üzerinde gelen Halil Yasıt'a ödülünü, Kale Kaymakamı Murat Güneş verdi. Kale Kaymakamı Murat Güneş, festivalde yaptığı konuşmada, Kaleli üreticilerin geçim kaynağı haline gelen biber tarımını geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Çiftçimizin ürününün gerçek değerini bulması, ekonomik anlamda kalkınması, bugün yaşamış oldukları sıkıntıları gelecekte yaşamaması için gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ise festivale katılımın az, ancak üretim ve kalitenin yüksek olduğuna dikkati çekip, "Kale biberinin değeri, tanıtım faaliyetleriyle günden güne artıyor" dedi.







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