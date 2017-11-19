'Kalk Gidelim' dizisine Bodrum'da gala

TRT 1'de yayınlanacak 'Kalk Gidelim' adlı dizinin gala gecesi Bodrum'da düzenlendi. Ekip, ilk bölümü birlikte izledi

Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Kerem Kupacı, Füsun Kostak ve Yıldız Kültür'ün oynadığı TRT 1 ekranlarının yeni dizisi 'Kalk Gidelim' için gala gecesi düzenlendi. Dizinin gala gecesine oyuncular ve tüm set ekibi katıldı. Staff Film tarafından çekilen ve yönetmenliğini Hatice Memiş'in yaptığı komedi türündeki dizinin hikayesini Güliz Kucur kaleme aldı. Köyünü, ailesini terk edip İstanbul'a giderek zengin bir yaşam süren Mustafa Ali'nin iflas etmesi sonucu eşi ve 2 çocuğuyla birlikte köyüne dönmesini komik bir şekilde anlatıldığı dizinin senaristliğini Güliz Kucur, Baykut Badem ve Hazan Toma yaptı. Gala öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan dizideki Mustafa Ali karakterini canlandıran Erkan Sever, şöyle dedi:



"İstanbul'da çok zengin bir yaşam süren Dal Ailesi iflas ediyor ve köylerine dönmek zorunda kalıyorlar. Köyde başlarına gelen hikayeyi komik ve trajik bir şekilde anlatmaya çalıştık. Çok huzurlu ve çok güzel bir sette çalışıyoruz. Güzel ve keyifli bir hikaye çıktığını düşünüyoruz. Umarım bu seyirciye de geçer biz de daha da mutlu oluruz."



Dizi oyuncularından Yıldız Kültür de "Sıcacık güzel bir dizide oynuyoruz. Sizlerin evlerine konuk olacağız. Güzel bir ekiple çalışıyoruz Çok severek çok eğlenerek severek çektiğimiz bir dizi. Bu akşam ilk bölümünü izleyeceğiz, çok heyecanlıyız" dedi.



'PİŞMAN OLMAYACAKSINIZ'



Biz yaklaşık 1,5 aydır burada olduklarını ve inanılmaz keyifli bir ekiple beraber çalıştıklarını belirten oyuncu Ufuk Özkan ise, şöyle konuştu:



"Tüm ekibimiz adına, şunun garantisini gönül rahatlığıyla verebiliyorum; büyükler küçükler, yaşlılar gençler, çocuklar ailecek yemekten sonra çayı demleyip, meyveleri soyup, çerezleri hazırlayıp güzel bir hafta sonu geçirmek isteyenler için Kalk Gidelim TRT1 ekranlarında beklediğimiz, istediğimiz, özlediğimiz Anadolu insanının doğallığı, gerçekliği, samimiyeti ile beraber biz Metropol insanının kaynaşması bir araya gelmesi yer yer çatışması işin komedisini oluşturaçak. Çok uzun zaman sonra en çok heyecanlandığım, keyif alarak çalıştığım ikinci iş oldu bu. Herkesi Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarına bekliyoruz. Pişman olmayacaksınız."



Özkan, Muğla insanının çok sıcakkanlı ve samimi olduğunu da belirterek, "İstanbul'da yaklaşık 60 dairenin olduğu bir apartmanda oturuyorum İnsanlar bazen beni asansörde gördükleri zaman 'Siz burada mı oturuyorsunuz?' diyorlar. Ama Muğla'da insanlar bizi evlerine konuk ediyorlar, bize yemekler hazırlıyorlar. İnsanlar o kadar samimi o kadar şeffaflar ki Muğla'da olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.



Gecede dizi oyuncuları ve set ekibi, ilk bölümü yayına giren diziyi galaya katılanlarla izledi.





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