Kalp hastası Tuğra için arkadaşları video çekti

Yapay kalp cihazı desteğiyle hayatta kalmaya çalışan ve Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Tuğra Dizyörür'ün yeniden gözlerini açması için Türkiye'nin her köşesinden 3-10 yaşları arasındaki "kalp hastası çocuklar" videolu çağrı yaptı

Bodrum'da yaşayan Çiğdem-Mehmet Dizyörür çiftinin kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen ve 4 açık kalp ameliyatının ardından yapay kalp cihazı takılan oğlu Tuğra'nın, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesindeki yaşam mücadelesi 14. gününü tamamladı.



Akciğerindeki enfeksiyondan kurtulan ancak kalbi zayıflayan ve "acilin acili" koduyla organ nakli bekleyen Tuğra için ailesinin ve doktorlarının ardından Türkiye'nin her köşesindeki 3-10 yaş arası kalp hastası çocuklardan da çağrı geldi.



"Doğuştan kalp hastaları" adıyla sosyal medyada aileler tarafından açılan bir grubu bulunan çocuklar, yoğun bakımdaki Tuğra için "gözlerini aç, aramıza dön" mesajları gönderdi.



Çocuklardan "Yürekler toprak olmasın" mesajı



Ankara'dan, İstanbul'dan, Çankırı'dan, Trabzon'dan ve diğer şehirlerden onlarca "kalp kardeşi", yetişkinlere de "yürekler toprak olmasın, hayat kurtarın" sözleriyle seslendi.



Kalp hastası çocuklardan Tuğsem İdil, "Çocuklar ölmesin, organlarınızı bağışlayın, bir hayat da siz kurtarın" derken, Ahmet ile Ceylin, "Organlarınızı bağışlayın Tuğra'ya hayat verin", İzmirli Gülce, "Tuğra senin için dua ediyorum" mesajıyla Tuğra'ya destek verdi.





Aile çağrısını yineledi



Anne Çiğdem Dizyörür yaptığı açıklamada, sabah ve akşam saatlerinde Tuğra'yı yoğun bakımda ziyaret ettiklerini belirterek, "Enfeksiyon geriledi ama kalp sağlığı kötüleşti. Acil kalp nakli olması lazım. Çok halsizleşti, ellerini bile kaldıramıyor, konuşamıyor. Tuğra hayat dolu bir çocuktu, onun böyle olması bizi çok üzüyor." dedi.





"Tuğra kahramanını arıyor"



Oğlunun 14 gündür yaşam mücadelesi içinde olduğunu ifade eden Dizyörür, şöyle devam etti:



"Benim çağrım anne babalara, halkımıza, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve Diyanet İşleri Başkanlığına... Organ bağışına daha çok destek verilsin. Bize bir destek de oğlumun kalp kardeşlerinden geldi. O çocuklar hep yanımızda ve hepsi kalp hastası. Hepsi kahramanlar, bize mesajlar gönderiyorlar. Doğuştan kalp hastası çocukların mesajlarını yoğun bakımda oğluma dinlettim. Gözleri doldu, hepsine teşekkür etti. Yeni mesajları dinleyemiyor çünkü artık çok halsiz. Acilin acili koduyla kalp nakli bekliyoruz. Tuğra kahramanını arıyor."



"Joe Dalton" adını verdiği yapay kalp cihazıyla hayata tutunmaya çalışan Tuğra'nın doktorlarından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar da doğumsal kalp hastalığı bulunan, damarları ters olan Tuğra'nın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtmiş ve organ bağışı çağrısında bulunmuştu.