Kamyon alt geçitte sıkıştı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, alt geçite sıkışan bir kamyon trafik yoğunluğuna neden oldu. Kamyon lastikleri indirilerek sıkıştığı yerden kurtarılabildi

Kamyon alt geçitte sıkıştı
17 Mayıs 2018 Perşembe 16:28

Bugün saat 14.00 sıralarında, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden Küçük Sanayi Sitesi yönüne giden 34 AFU 107 plakalı kamyon, Şehitler Mahallesi'ndeki 3.50 metre yüksekliğinde alt geçitte sıkıştı. Alt geçitte sıkışan kamyon trafiğin aksamasına neden oldu. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon şoföründen lastik havalarını indirmesini istedi. Lastik havalarının indirilmesinin ardından kapalı kasa kamyon bulunduğu yerden kurtarıldı. Yarım saatlik çabanın ardından kurtarılan kamyonun üst kısmında maddi hasar meydana geldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #alt geçit #kamyon sıkışma
Önceki Haber
Tarladan dünya şampiyonluğuna
Sonraki Haber
Cumhuriyet yenileniyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.