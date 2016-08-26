Haber Kaynağı: DHA

Dün saat 23.00 sıralarında, Salihli'den Alaşehir yönüne giden Tahir Madanoğlu yönetimindeki OD YT 64 plakalı otomobil, Mevlütlü Mahallesi yakınlarında kontrolsüz şekilde anayola çıkan Tunay Kurtoğlu yönetimindeki 45 B 0061 plakalı kamyona hızla çarptı. Ön tarafı büyük oranda zarar gören otomobildeki 11 aylık Yusuf Tahir Madanoğlu yaşamını yitirirken, sürücü Tahir Madanoğlu, Kübra Madanoğlu, Figen Madanoğlu ve 13 yaşındaki Ali Cengiz Madanoğlu yaralandı. Yaralılar Salihli Devlet Hastanesi, Özel Can Hastanesi ve Özel Salihli Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Ali Cengiz Madanoğlu'nun durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Otomobildeki gurbetçi ailenin Almanya'dan yıllık izinlerini fırsat bilerek Uşak'taki akrabalarını ziyarete giderken kaza yaptıkları belirtildi.Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında kalan kazanın ardından kaçan kamyon şoförü Tunay Kurtoğlu'nu yakalayıp, gözaltına aldı. Kurtoğlu'nun jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Kazanan ardından 10 kadar Mevlütlü Mahallesi sakini, sık sık kazaların görüldüğü yolu bir süre trafiğe kapatıp, tepkilerini dile getirdi. Kalabalık, daha sonra olaysız dağıldı.