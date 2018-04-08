Kamyona çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Salihli'nin kırsal Hasalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Pürcü'nün (42) kullandığı 06 FH 8622 plakalı kamyon ile karşıdan gelen Turgay Türkay yönetimindeki 45 SC 1097 plakalı motosiklet Seralar mevkisinde çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Türkay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyon şoförü Pürcü, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: DHA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.