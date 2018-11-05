Kamyonun altında kalan otomobilde can verdiler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, çarpıştığı kamyonun altında kalan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kamyonun altında kalan otomobilde can verdiler
05 Kasım 2018 Pazartesi 10:18

Kaza dün akşam saat 20.00 sıralarında Biga ilçesinin Çınardere kavşağında meydana geldi. İlçe merkezinden Çınardere köyüne seyir halindeki Adem İbiş (55) yönetimindeki 17 LY 929 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa hatalı girince, Çanakkale yönünden gelen Semih Erdem (28) yönetimindeki 17 KR 683 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyonun altına alarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde sürücü Adem İbiş ile araçta yolcu olarak bulunan Ayhan Topal (37) olay yerinde can verdi. Cenazeler, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Biga-Çanakkale yolu tek yönlü olarak araç trafiğine 1.5 saat kapalı kaldı. Kamyon sürücüsü Semih Erdem, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hurdaya dönem otomobil ise, kepçe yardımıyla traktör römorkuna yüklendi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #kaza #trafik kazası
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