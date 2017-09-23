Karşısına birden köpek çıkınca kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Hacıaliler Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'nın Alaşehir İlçesi yönünden İzmir'in Kiraz'ne giden Talip Erbilek, önüne aniden köpek çıkınca, yönetimindeki 28 AT 495 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole uçan otomobildeki 5 kişiden Erdal Demirel öldü, diğerleri ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ağlık ekipleri tarafından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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