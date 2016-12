Kayseri şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Dün Türkiye yine cenazeeviydi. Kayseri'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler ülkenin dört bir yanında toprağa verildi. Ege'nin şehitleri için de Menemen, Denizli ve Afyonkarahisar'da cenaze törenleri düzenlendi

Kayseri'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerden er Serdar Amak için İzmir'in Menemen İlçesi'nde tören düzenlendi. Muşlu olan şehit babası Arif Amak, "Terörün her türlüsünü Allah kahretsin. Oğlum son olsun" dedi. Şehit askerin ağabeyi Sinan Amak da Türk bayrağına sarılı tabutun başında, "Bu böyle kalmamalı, bizden bir şehit varsa onlardan...." diye bağırdığı anda yakınları ağzını kapatıp konuşmasına izin vermedi.

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik canlı bomba saldırısında 14 asker şehit oldu, 55 kişi de yaralandı. Şehit ateşinin düştüğü yerlerden birisi de İzmir'in Menemen İlçesi oldu. Askeri heyet, sağlık görevlileriyle birlikte dün gittikleri şehit askerlerden Serdar Amak'ın evine acı haberi verdi. Şehit asker için bugün de Menemen'de tören düzenlendi. Askeri hastaneden alınan şehit askerin cenazesi ilk olarak Asarlık Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada askere gitmek için ayrıldığı evine son kez getirilen şehit asker Serdar Amak için, dua okundu. Çok sayıda yakını gözyaşı döktü.



'Her cuma bizi arardı'



Yıllar önce Muş'tan Menemen'e gelip yerleşen Arif Amak, şehit oğlunun tabutunu cami avlusunda karşıladı. Yakınlarının desteğiyle ayakta güçlükle duran baba Arif Amak, terörü lanetledi, oğlunun son olması mesajını verdi.

Şehit babası Arif Amak, "Her cuma bizi arar konuşurduk. Dün de saldırı haberini televizyon öğrendikten sonra telefonundan aradık. Kendisine ulaşamadık. Araya giren onu arayan yakınlarımızdan şehit olduğunu öğrendik. Terörün her türlüsünün Allah belasını. Oğlum son olsun" dedi.

Bu arada şehit askerin cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında cami avlusuna getirildi. Musalla taşına konulan şehitin Türk bayrağı sarılı tabutuna kapanıp gözyaşı döken ağabeyi Sinan Amak da "Bu böyle kalmamalı, bizden bir şehit varsa onlardan...." diye bağırdığı anda yakınları ağzını kapatıp konuşmasına izin vermedi.





Afyon'un son 10 günde şehidi



Kayseri'deki saldırısında şehit olan 14 askerden komando er 20 yaşındaki Kamil Tunç'un cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Hocalar İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehidin babası İsmail Tunç, "Allah yavrumun canını alacağına benimkini alsaydı" diyerek ağladı.

Kamil Tunç'un cenazesi önceki akşam askeri uçakla Afyonkarahisar Askeri Havalimanı'na getirilerek, Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Dün öğle namazı öncesi alınan şehidin cenazesi ambulansla helallik alınması için Hocalar ilçe merkezindeki baba evine doğru yola çıktı. Baba evinin karşısındaki caminin minaresine dev Türk bayrağı asılırken, yüzlerce kişi ev önünde toplandı. Şehit Kamil Tunç'un cenazesini taşıyan ambulans ilçeye yaklaştığı sırada kalabalık içindeki erkekler karşılama için yürüyerek ilçe girişine gitti.



Anne cenazeye katılamadı



Anne Hamiyet Tunç'un rahatsızlandığı ve hastanede olması nedeniyle katılamadığı törende, şehidin teyzesi, "Annen nasıl dayanır Kamil'im? Kalkıver kuzum, teyzem, ne olur kalkıver" diye tabuta sarıldı.

Öğle namazı sonrası camiden çıkan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, baba İsmail Tunç'a, "Metanetli olun, inşallah o hepinize şefaatçi olacak. Yüce rabbimiz 'Şehitlere öldü demeyiniz' diyor. O ölmedi, aramızda, merak etmeyin" dedi. Bakan Eroğlu'na sarılarak gözyaşı döken baba Tunç, "Allah yavrumun canını alacağına benimkini alsaydı" dedi.

Şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törene Bakan Veysel Eroğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar milletvekilleri AKP'li Hatice Özkal ve Ali Özkaya, CHP'li Burcu Köksal, MHP'li Mehmet Parsak, Vali Aziz Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AKP'li Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar, Hocalar ile Sandıklı protokolu ve 10 bini aşkın vatandaş katıldı.

Şehit komando er Kamil Tunç, Afyonkarahisar'ın son 10 günde 2'nci, son 1.5 yılda ise 22'nci şehidi oldu.



Şehit er Hasan İlhan'ı, Denizli'de 20 bin kişi uğurladı



Terör saldırısında şehit olan sıhhıye er Hasan İlhan, memleketi Denizli'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, şehidin annesi Hanife İlhan'ın elinden tutup teselli etmeye çalıştı. Anne Hanife İlhan, oğlunun fotoğrafına dokunup tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.

20 yaşındaki şehit sıhhiye er Hasan İlhan, memleketi Denizli'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gece Denizli'ye getirilen şehit Hasan İlhan'ın cenazesi dün öğle namazından önce helallik alınması için Pelitlibağ Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada şehidin annesi Hanife İlhan, babası Süleyman İlhan ve 16 yaşındaki kardeşi Fatih İlhan, şehit erin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit evini dolduran mahalle sakinleri de aile ile birlikte gözyaşı döktü, şehide helallik verdi.



Bakan Avcı'dan aileye destek



Şehit sıhhiye erin cenazesi daha sonra askeri tören ve cenaze namazının kılınması için Delikliçınar Yeni Cami'ye getirildi. Şehit er için düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Partili Denizli Milletvekili Şahin Tin, Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Bağ, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, CHP İl Başkanı Teoman Sancar, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ile 20 bine yakın Denizlili katıldı.

Cenaze töreninde şehit erin annesi Hanife İlhan, oğlunun tabutu başına gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayakta güçlükle duran acılı anne getirilen sandalyeye oturdu ve oğlunun fotoğrafını öpüp uzun süre okşadı. Yaklaşık 15 dakika tabut başında bekleyen ve oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen anne Hanife İlhan, oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, şehidin annesi Hanife İlhan'ın elinden tutarak teselli etmeye çalıştı. Bakan Nabi Avcı, daha sonra şehit erin tabutu başında dua etti, babası Süleyman İlhan ile 16 yaşındaki kardeşi Fatih İlhan'a da taziyelerini iletti.



İzmir ve Manisa'dan 3 asker yaralı



Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında yaralanan askerlerden birinin Manisa'nın Turgutlu, 2'sinin de İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinden oldukları bildirildi.

Saldırıda yaralanan askerler arasında Manisa'nın Turgutlu ilçesinden er Mustafa Uçar, İzmir'in Ödemiş İlçesi'nden er Ali Kuşçu ve Kiraz ilçesinden er Kamil Yemez'in de bulunduğu bildirildi. Saldırıda askerlerden Mustafa Uçar'ın gözünden yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edildiği öğrenildi. Uçar'ın Turgutlu'nun Hacıisalar Mahallesi'nde yaşayan babası Erol Uçar ve annesi Anakız Uçar, oğullarının yaralandığını haber alır almaz, Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı. Diğer yaralı askerlerden Ödemişli Ali Kuşçu'nun İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde oturan ailesi ile Kamil Yemez'in Kiraz'ın Karaburç Mahallesi'nde yaşayan yakınlarının da Kayseri'ye gittikleri öğrenildi.