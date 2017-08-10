Kaza ihbarıyla giden ekip, 18 yaşındaki gencin cesedini buldu

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, kaza ihbarı üzerine olay yerine giden polis 18 yaşındaki Emre Gencel'in cesedini buldu. İlk incelemede kalp krizinden öldüğü belirlenen Gencel'in arkadaşıyla bir piknik alanında içki içip, çakmak gazı soluduğu ortaya çıktı

'155 Polis İmdat' ihbar hattına bugün saat 01.00 sıralarında Muğla-Fethiye Karayolu'nun Ortaca ilçesi Sarıgerme Kavşağı'nda kaza olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekibi, kazaya rastlamadı. Çevrede yapılan incelemede yerde bir erkek cesedi olduğu fark edildi. Ölen kişinin 18 yaşındaki Emre Gencel'e ait olduğu belirlendi.



Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan Emre Gencel'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde kalp krizinden öldüğü saptanan Gencel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Soruşturma başlatan polis, Emre Gencel'in olaydan önce iki arkadaşı ile Ortaca Belediyesi Mesire Alanı'nda içki içerken görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Gencel'in iki arkadaşından Y.İ. gözaltına alındı. İfadesinde 3 arkadaş mesire alanında bira içip, çakmak gazı soluduklarını belirten Y.İ., "Gecenin sonunda motosikletime Emre'yi de alıp, eve gitmek üzere yola çıktık. Yaklaşık 300 metre gittikten sonra Emre, durmamı istedi. Bunun üzerine durdum. Bu sırada Emre, birden yere düştü. Öldüğünü fark edince, paniğe kapıldım. Polisi arayıp, kaza ihbarında bulunduktan sonra olay yerinden uzaklaştım. Üzgünüm" dedi.



Y.İ., polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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